Песков рассказал о проблемах с интернетом в Москве

Российские спецслужбы выполняют свои функции. Силовики принимают меры, необходимые для купирования тех или иных угроз, заявил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков прокомментировал проблемы с подключением к мобильному интернету, которые наблюдались в столице.

Пользователи в последние дни жаловались на нестабильное подключение к мобильному интернету в ряде районов Москвы. Операторы мобильной связи уведомляли абонентов об ограничении мобильного интернета - в целях обеспечения мер безопасности. При этом оставались доступными сайты и сервисы из "белого списка".

Журналисты спросили представителя Кремля, означает ли восстановление мобильного интернета в Москве, что угроза миновала. Какие угрозы сейчас актуальны, а какие нет, могут ответить только спецслужбы, приводит слова Пескова ТАСС.