Вышедшая из гроба Ольга Зарубина: "Высшие силы уберегли меня от чужой судьбы"

Одним из самых ярких и запоминающихся номеров в свежем выпуске шоу "Суперстар! Битва сезонов" стало выступление Ольги Зарубиной.

Артистка исполнила песню Филиппа Киркорова "Мышь". Номер был оформлен в вампирской тематике. Ольга Зарубина в начале номера буквально вышла из гроба.

"В номере на песню "Мышь" был настоящий деревянный гроб с крышкой. Я с детства панически боялась и гробов, и похоронной музыки, а тут такой нежный сюрприз. Ха-ха!.. Я просто сделала глубокий вдох и выдох, закрыла глаза и вышла к зрителям, запутавшись в паутине, что еще больше разозлило меня, но это состояние как раз точно вписалось в характер героини Людоедочки", - рассказала Зарубина.

Певица отметила, что мистика не частый гость в ее жизни, однако был очень неоднозначный случай, который она не может забыть до сих пор. Как-то раз молодой человек подарил ей цепочку с крестиком, хотя сама Ольга не жаловала подобную атрибутику, потому что "сразу становилось неуютно и тревожно".

"Однажды я забыла снять цепочку с крестиком, когда пошла в душ. Цепочка была крепко закрыта, но после душа крестик исчез… Уплыл, вернее, а сама цепочка осталась. Вот это было удивлением. Позже я осознала, что высшие силы, возможно, уберегли меня от чужой судьбы, что ли…" - поведала артистка Teleprogramma.org.

Ольга Зарубина уверена, что в жизни много чудес, просто надо прислушиваться и присматриваться к знакам и деталям.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>