Москвичей предупредили о снегопадах на Пасху

Апрель в Москве будет теплым. При этом сохраняется вероятность возврата весенних холодов с осадками в виде дождя и снега, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По прогнозам синоптика, похолодает в столице до 10 апреля. А перед праздником Пасхи, который в этом году совпадает с Днем Космонавтики, пойдет снег.

Сегодня в Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +12…+15, атмосферное давление - 747 миллиметров ртутного столба. До конца недели по ночам будет 0…+3, днем до 15 тепла. По прогнозам метеоролога, с вечера воскресенья в Москве начнутся дожди, снежный покров к началу апреля исчезнет.