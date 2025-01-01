Пилот рухнувшего в Дагестане Ка-226 не умел управлять вертолётом

Пилот Ка-226, который потерпел крушение в Дагестане в ноябре 2025 года, не умел управлять вертолётом.

Это следует из отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК). У пилота не было соответствующей профессиональной подготовки и отсутствовали навыки пилотирования вертолета.

Авиакатастрофа произошла днем 7 ноября 2025 года в Карабудахкентском районе Дагестана. Вертолет Ка-226 потерпел крушение недалеко от города Избербаш, где находится базы отдыха. Сначала машина ударилась о землю, из-за чего у нее оторвалась часть корпуса, а затем она рухнула на частный дом и загорелась. Погибли пять человек, двое выжили.