Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который по заданию СБУ готовил атаку на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области.

Установлено, что 53-летний житель Волгограда намеревался ударить по аэродрому двумя FPV-дронами с гранатами, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Теракт предотвратили сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору""

За теракт Киев обещал россиянину 1,5 миллиона рублей.