"Дикие боли": близкие раскрыли состояние Татьяны Васильевой, на которую наехал автомобиль

Невестка, актриса Мария Болонкина-Васильева, и сын, актер Филипп Васильев, в социальных сетях объявили, что на Татьяну Васильеву "наехал автомобиль".

Это случилось возле спортивного клуба, где регулярно занимается 79-летняя артистка. По словам родственников, машина проехала по ногам легендарной актрисы и продолжила движение, не остановившись. Васильева осталась сидеть на земле, родственники вызвали на место полицию и скорую помощь.

"Дикие боли в ногах. Скорая, которая приехала на место, диагностировала предварительно перелом плюсневой кости. Сейчас мы едем в травмпункт, делать рентген и подтверждать, что там: ушиб, трещина или перелом. Сотрудник ДПС очень иронизировал на тему: "Ну, если перелом, она бы не ходила". Ну это нужно знать Татьяну Григорьевну! Она всегда на ногах", - рассказала невестка Васильевой в официальном канале в МАХ.

Татьяна Васильева объяснила, что ей пришлось идти к спортивному клубу по проезжей части из-за стройки. После происшествия актрису отвезли в больницу. Там специалисты уточнили диагноз и описали характер травм. В итоге Татьяне Васильевой диагностировали повреждение капсульно-связочного аппарата и разрыв мышц левой стопы.

Интересно, что актриса дала понять: она не намерена прерывать работу из-за травмы. Актриса будет продолжать выступать.

