ПВО сбила за час десять летевших на Москву беспилотников

Система противовоздушной обороны отражает атаку украинских беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как написал Собянин в MAX около часа назад, ПВО сбила четыре направлявшихся к столице дрона ВСУ. Позже появилось сообщение о перехвате еще шести беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Мэр Москвы отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее в Минобороны сообщили об отражении ночной атаки украинских беспилотников. В военном ведомстве уточнили, что за ночь уничтожено 125 дронов ВСУ, более десятка из которых летели в сторону столицы.

По последним данным, отражена атака еще двух беспилотников.