Оскандалившийся с Школой-студией МХАТ Богомолов работает за копейки

В январе после смерти Игоря Золотовицкого вокруг Школы-студии МХАТ разразился скандал. Ректором учебного заведения был назначен Константин Богомолов, но выпускники Школы-студии выступили категорически против.

В открытом письме мхатовцы заявили, что назначение Богомолова нарушает традиции, поскольку он не учился в этом заведении, и настаивали на кандидатуре из числа выпускников. Поначалу Константин не обращал внимания на скандал, он демонстрировал полную готовность к работе, однако 11 февраля режиссер выступил с заявлением. Он сообщил, что отказался от должности.

А сейчас внимание СМИ привлекла работа Константина Богомолова в ГИТИСе. Там он преподает уже несколько месяцев. Ректор учреждения Григорий Заславский удовлетворен работой известного режиссера. При этом он отметил, что Богомолов получает скромную зарплату.

"Константин Юрьевич – скромнейший человек, интеллигентнейший, прекраснейший и талантливейший. И работает за копейки в ГИТИСе. Программа за ним закреплена официально, он преподает второй год, и сейчас его студенты уже заканчивают обучение", - сообщил "Абзацу" Заславский.

Напомним, что 6 марта стало известно, что Константин Хабенский назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. А Сергей Безруков стал художественным руководителем МХАТ имени Горького.

