Песков опроверг фейки вокруг мирного соглашения по Украине

Территориальный вопрос, а также другие основные вопросы украинского урегулирования, представляющие критический интерес для России, пока не согласованы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о готовности соглашения ложью.

Представитель Кремля назвал "абсолютно ложными" измышления, будто бы еще в феврале Москва была близка к заключению мирного соглашения по Украине. Однако, якобы, заинтересованность пропала после начала военной операции США и Израиля против Ирана.

Песков признал, что во время прошедших раундов трехсторонних переговоров удалось проделать определенный путь в сторону урегулирования. Однако нет никакого продвижения по основным, критическим для Москвы вопросам. Главная тема для обсуждения – территориальный вопрос, приводит слова пресс-секретаря президента ТАСС.