Набиуллина отказалась мириться с высокой инфляцией

Центробанк и правительство страны планируют сделать карту "МИР" единым инструментом доступа ко всем государственным льготам. Об этом сегодня заявила Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с отчётом за прошлый год.

Так, инфляция составляет 5,6 процента. Это самое низкое значение за последние 5 лет. Однако Центробанк продолжает работу по возвращению к целевому уровню четыре процента. Набиуллина подчеркнула: к середине прошлого года накопилось достаточно данных об устойчивости тенденций, ведущих к замедлению инфляции до этого показателя.

"Сами граждане оценивают текущий рост гораздо выше - в 15%, и эта разница между цифрами Росстата и тем, как люди оценивают инфляцию, существует не потому, что Росстат что-то считает неверно, это как следствие очень длинного периода высоких темпов роста цен. Это лишний раз убедительно показывает, что нельзя мириться с высокой инфляцией: она должна и будет снижаться дальше", - заявила Набиуллина.

В ходе пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил: около 10 лет назад не было понимания общей ответственности с кабмином и Центробанком "за работу на результат". Сейчас ситуация изменилась.

"Вот сейчас эта ответственность есть. И это позволяет надеяться и говорить о том, что у нас все получится, когда мы строим разговор профессионально, при этом не обходим острые, малоприятные углы этого разговора", - заявил Володин.