В Москве почтили память Станислава Говорухина

Творческая встреча, посвящённая 90-летию со Дня рождения выдающегося режиссёра Станислава Говорухина, состоялась сегодня в Москве.

Мероприятие объединило представителей разных поколений. Известные актёры, снимавшиеся в фильмах мастера, поделились своими воспоминаниями о нём с молодыми активистами Народного фронта. И не случайно общение прошло в здании Исполкома движения - Станислав Сергеевич стоял у истоков его создания, именно там несколько лет находился и его рабочий кабинет.

"Был одним из первых сопредседателей Народного фронта, человек, который вдохнул невероятный объем жизни, а самое главное — привил ему и нам всем последователям самый важный принцип: никогда не экономить себя и реагировать на любые несправедливости, которые происходят с самыми простыми людьми. Так жил Говорухин, так прожил свою долгую и талантливую жизнь, с этим принципом он пришел во Фронт, и мы бережно храним это достояние", - сказал Михаил Кузнецов, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта.