"Молодец, держится": Михаил Ефремов триумфально вернулся на сцену — что говорят зрители

"Без свидетелей". В "Мастерской 12 Никиты Михалкова" представили новый спектакль, вызвавший резонанс задолго до премьеры. Всё объяснимо: постановщик - сам худрук театра, а роли сыграли Анна Михалкова и Михаил Ефремов, для которого это - первый выход на сцену после освобождения из колонии по УДО. Никита Сергеевич уже экранизировал драму более 40 лет назад, теперь история любви и предательства предстала в новом свете.

"Щелкунчик" отдыхает! По накалу страстей и ажиотажу балет Чайковского в Большом элегантно обходит спектакль в "Мастерской 12" Никиты Михалкова". Билеты на премьеру раскупили за несколько часов. Накануне на онлайн-платформах оставалось всего несколько штук стоимостью в десятки тысяч рублей каждый. И ведь не нужно ни оркестра, ни многочисленной труппы. Одна история, два актёра. И заждавшиеся зрители.

"Мишу увижу. Я его не видел еще после выхода печального. Я жду просто удовольствия, которое всегда получаешь от Мишиных работ", - говорит Александр Самойленко, актёр, кинорежиссёр, продюсер.

"Я не очень довольна, что он играет отрицательную роль. Не знаю, может, это было сделано специально?" - задается вопросом зрительница.

У Михаила Ефремова не просто отрицательная роль. Его герой - чудовище. Тщеславный, бессердечный карьерист, издевающийся над своей бывшей в исполнении трогательной и нежной Анны Михалковой. А ведь она в одиночку воспитывает их сына! Он же грубо пытается разрушить её робкую надежду на личное счастье.

Команда создателей спектакля именитая. Автор сценической версии - Александр Адабашьян, художник-постановщик - Юрий Купер.

"Он очень требовательный в смысле сложности. Там и декорации, и видео, и всё рушится в конце", - рассказывает Купер.

Режиссер спектакля - Никита Михалков. Материал ему знаком: еще в 1983-м по пьесе Софьи Прокофьевой "Беседа без свидетелей" он снял фильм, в котором главные роли исполнили блистательные Ирина Купченко и Михаил Ульянов. И вот - театральная версия. Спустя почти полвека для режиссера. И спустя 5 лет творческого простоя для главного актера. Отбыв наказание, Михаил Ефремов наслаждается игрой и реакцией публики.

С ролью подлеца Ефремов справляется с блеском. И буквально купается в долгожданном внимании зала. Зрители от спектакля действительно под очень сильным впечатлением.

— Очень такой душевный, глубокий, нам очень понравилось!

— Я Ефремова шел посмотреть. Интересно было посмотреть, как человек играет после того, что произошло в его жизни. Молодец! Прям держится.

Очень понравилось, классно! Мы рады, что он вернулся на сцену. И будем с удовольствием ждать его следующие работы.

"Я надеюсь на его полномасштабное возвращение в профессию. Потому что такого, как Миша, у нас артиста нет. Я его очень люблю. И пусть это останется невероятно грустной историей. И я надеюсь, что он еще всё успеет - то, что упустил", - добавляет Леонид Ярмольник. Актёр, продюсер

Сам Михаил Ефремов своё возвращение в профессию комментировать не стал. В ближайшие дни он исключительно на сцене. И без свидетелей тут точно не обойдется.