Россиянин пошел на рынок за популярным видом лука, а купил ядовитый двойник: ошибка может стоить жизни

Житель Подмосковья едва не отравился, приняв ядовитую чемерицу за черемшу. Растения настолько похожи, что отличить их непросто даже профессионалу. Вот только одно богато витаминами и минералами, а другое - смертельными токсинами.

— А это черемша? Точно?

— Да, сто процентов.

Несмотря на уверенность продавца, гарантия не 100-процентная. Черемшу - дикий чеснок - легко перепутать с ее ядовитым двойником - чемерицей. И тут неосторожность может стоить здоровья. Именно так произошло с жителем Люберец Александром. Пришел домой с рынка, попробовал зелень и сразу понял, что-то не то:

"У меня во рту страшно закололо, как будто я ежа проглотил, и начало неметь: и пищевод, и небо и язык. Я загуглил и прочитал, что на черемшу молодую похоже растение чемерица, а это смертельно ядовитое растение", - говорит пострадавший.

Александр быстро промыл желудок и вызвал врачей, и это было единственно верным решением. Токсины чемерицы не разрушаются при термической обработке, даже небольшого количества хватит, чтобы сильно отравиться. Сначала тошнота и головокружение, затем судороги, резкое падение давления, сбои сердечного ритма. Тогда счет идет на минуты.

"Всегда прием чемерицы приводит к жизнеугрожающим факторам и требует своевременной специализированной помощи. И соответственно требует лечения в условиях стационара и даже в условиях реанимационного отделения", - говорит Анастасия Симонова, главный внештатный специалист-токсиколог департамента здравоохранения Москвы, ведущий научный сотрудник НИИ им. Склифосовского.

Чемерица растение коварное, маскируется под безобидную зелень. Её листья действительно напоминают черемшу, но содержат смертельно опасные алкалоиды - токсины. В народной медицине иногда их используют для лечения алкоголизма. Но специалисты такой способ не одобряют.

"Я как химик такой способ не советую. Во-первых, очень легко сделать передозировку и человек может пострадать. Ну и, кроме того, есть более эффективные способы лечения алкоголизма", - говорит Андрей Дорохов, кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени Реформатского РТУ МИРЭА.

В уличной торговле, где пучки лежат вперемешку, риск ошибиться велик. Хотя многие продавцы, конечно, знают, как отличить полезную траву от ядовитой.

"Пахнет молодым чесноком, листочки аккуратные зеленые чистенькие, а чемерица с налетом белым", - говорит один из продавцов.

Самый простой способ проверить - растереть лист в пальцах.

"У черемши и длинные черешки, у чемерицы их практически нет. И конечно, запах: если листик понюхать – запах чеснока"", - говорят продавцы.

В погоне за весенними витаминами нельзя терять бдительность. Если вы не уверены в том, что продается в ларьке у метро, или сомневаетесь во внешнем виде растения, лучше пройти мимо. Ведь здоровье дороже любого, даже самого аппетитного пучка зелени.