Наставники помогут студентам медицинских колледжей Москвы освоить новую профессию

В Москве запущен новый проект, который расширяет возможности для будущих медиков. У студентов профильных колледжей и медицинских классов появились наставники - опытные специалисты, которые помогают осваивать профессию на практике.

---

За каждым шагом будущих медиков внимательно следят уже опытные специалисты. Как правильно делать непрямой массаж сердца подсказывают, пока студенты отрабатывают свои навыки на манекене. Для тех, кто пока лишь в теории понимает свою профессию, обратная связь необходима.

В соседней комнате ученики тренируются на так называемых фантомах - моделях, имитирующих человеческие органы. Такие симуляторы используются для обучения и отработки навыков медицинских манипуляций, например, УЗИ. Знать анатомию на отлично мало. Важно - уметь на практике применять все свои умения. Для этого московские власти ввели для студентов колледжей и учеников медицинских классов специальную программу наставничества. Учёба проходит в ведущих больницах столицы. Под чётким взором опытных медсестер.

"Одно дело посмотреть фильмы и почитать книги, что-то услышать, другое дело - посмотреть всё своими глазами. Человек оценивает, насколько действительно он идёт во врачи, или он туда не идёт. Второй момент, это, конечно, всё пощупать своими руками, ощутить этот дух, это даёт совершенно уникальное представление о том, что человека ожидает в будущем", - говорит Сергей Петриков, директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

4 с половиной тысячи наставников обучали по специальной программе. Помимо общих рассказов о профессии, они делятся и своими примерами клинических случаев. Это часть большой, системной работы по подготовке кадров для столичного здравоохранения. На базе московских колледжей, например, уже в 10 классе можно освоить профессию "младшей медицинской сестры", что позволит на первом курсе университета работать младшим медицинским персоналом. И возможности для юных медиков расширяются с каждым годом.

"Ребята уже непосредственно на базе медицинских учреждений могут отрабатывать навыки и в лабораторных условиях и непосредственно и в операционных и в реанимационных. Мы очень надеемся, что этот проект будет успешным, в нём очень заинтересованы наши главные врачи, и всё медицинское сообщество. Потому что они готовят кадры для себя и имеют возможность сразу на старте выбрать лучших", - говорит заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Только в марте обучение с подготовленными координаторами прошли более трёх тысяч будущих медсестёр и медбратьев. До конца года их станет свыше 11,5 тысячи.