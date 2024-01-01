Путин и Собянин дали старт строительству национального центра "Россия" на Пресне

Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт строительству Национального центра "Россия".

Комплекс появится на территории "Экспоцентра" на Краснопресненской набережной. Он станет одним из главных общественных пространств как в столице, так и в стране. Решение о его возведении принял президент в 2024 году по итогам выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Тогда ее посетили более 18 миллионов человек.

Сейчас разработан проект для строительства центра. У него будет восемь этажей, в том числе два подземных. Это будет одно из самых сложных сооружений в России. Об этом главе государства рассказал мэр Сергей Собянин. Там будет 200 тысяч квадратных метров площадей. Это в три раза больше, чем Кремлевский дворец. Внизу - многоуровневая парковка. Создадут огромный концертный зал. Также будет суперсовременное выставочное пространство. И музей российского географического общества.

В период строительства на объекте будут находится около 4 тысяч специалистов и около тысячи единиц строительной техники. Над моделью будущего здания сейчас работают два геологических института.