Собянин рассказал о планах развития московской киноиндустрии

Почти 900 проектов различного формата создали на площадках Московского кинокластера в прошлом году. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, среди них выпуск первого игрового фильма, снятого современной студией Горького при поддержке города.

В ближайшее время завершат масштабную модернизацию этой исторической кинофабрики. В результате площадь её павильонов увеличится более чем в 10 раз и превысит сто тысяч квадратных метров.

Ещё один важный проект - создание креативного кластера "Москино", где появится уникальная площадка для подводных съёмок.