"Пантера с очень властной энергетикой": вот чем покорила Галустяна новая возлюбленная

Известный артист, юморист Михаил Галустян в конце апреля 2025 года объявил о разводе после 18 лет брака. Причину разрыва он не указал, лишь обмолвился, что разошелся с супругой Викторией мирно.

Недавно в новом интервью Михаил Галустян признался, что его сердце несвободно. Однако юморист не стал уточнять, в кого влюблен. Тем не менее, ушлые журналисты выяснили, что актер встречается с 35-летней Лилией Киосе. Известно, что она далека от медийности: выросла в семье военного, а ее родной брат — священник.

Лилия Киосе — художник по гриму: она работала на съемках различных российских фильмов и телешоу. Ухаживать за ней Михаил начал спустя почти два года после расставания с женой.

Актриса Альбина Кабалина назвала Галустяна и Киосе счастливчиками. "Я знаю Лилю. Она безумно классная девчонка, я даже догадываюсь, где они познакомились. Я присутствовала в его гримвагончике и видела их взгляды, смотрела, как они флиртовали", - отметила артистка.

Она сообщила, что тогда между Михаилом и Лилей летали такие искры, что было очевидно: у них будет роман. "Я считаю, что это та самая любовь, которая на всю жизнь. Лиля — пантера с огромным достоинством, она из классной семьи, гордо себя несет. У нее очень властная энергетика, которой она покорила Мишу", - заявила Кабалина Starhit.

Она обратила внимание, что отношения с Киосе положительно сказались на Галустяне - он буквально расцвел. Кроме того, Альбина не исключила, что эти отношения завершатся свадьбой.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>