Дмитриев назвал причины бешенства Евросоюза

Компании США потеряли много средств, уйдя с российского рынка. По оценкам российских экспертов, речь идет о 300 миллиардах долларов потерянной прибыли. Многие компании сейчас регистрируют свои американские торговые марки, чтобы возвратиться на российский рынок, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Тем временем взаимодействие Москвы с Вашингтоном по экономическим вопросам продолжается. По словам Дмитриева, стороны обсуждают проекты, и весьма успешно, передает ТАСС.

Спецпредставитель президента отметил, что это обсуждение вызывает лютую ненависть и гнев у врагов мира - стран Евросоюза, Британии, Украины. Они в бешенстве пытаются сорвать любой экономический диалог с Россией – и не понимают, а почему Соединенные Штаты не вводят еще более мощные санкции, о которых они просили уже больше года, сказал Дмитриев.