Мишустин передал Токаеву наилучшие пожелания от Путина

Развитие и углубление торгово-экономических отношений с Казахстаном обсудили сегодня российский премьер Михаил Мишустин и президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Глава нашего правительства находится с трёхдневным визитом в стране. Накануне он провёл переговоры со своим коллегой Олжасом Бектеновым. В программе визита - участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и цифрового форума в Шымкенте.

На сегодняшней встрече Токаев и Мишустин подтвердили важность предстоящего визита в Казахстан Владимира Путина. Российский премьер передал президенту Казахстана наилучшие пожелания от российского лидера.