В Кремле подтвердили прибытие российских депутатов в США

В Кремле подтвердили прибытие делегации российской Госдумы в Соединенные Штаты. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такие контакты жизненно важны для восстановления отношений России и США – даже учитывая, что по ключевым вопросам, включая Украину, пока нет продвижения.

Как сообщалось, делегация Госдумы прилетела в Вашингтон, чтобы возобновить парламентские контакты с американскими коллегами. Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал встречу "тестовой". На основе этого тестирования Москва и будет строить дальнейшее взаимодействие ч американцами, передает ТАСС.

Стало известно, что в составе делегации вице-спикер Борис Чернышов, депутаты Вячеслав Никонов и Светлана Журова. Со всех членов делегации на время поездки сняты санкции. Перед вылетом депутаты они получили установки от российского лидера Владимира Путина, а по возвращении доложат ему же о результатах переговоров.