Лукашенко и Ким Чен Ын обменялись оружием: "На всякий случай"

Президент Беларуси Александр Лукашенко и лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын обменялись подарками в ходе визита белорусского политика в Пхеньян.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на журналистов пула Лукашенко, лидеру КНДР от высокого гостя преподнесли автомат VSK "на всякий случай, если враги появятся". Ким Чен Ын тут же опробовал подарок: осмотрел, передернул затвор, нажал спусковой крючок. Александр Лукашенко одобрительно отметил: "Все правильно. Оружием владеет Ким Чен Ын".

Президент Беларуси получил в ответ саблю, инкрустированную золотом и перламутром, и вазу со своим изображением. При этом Лукашенко рассказал Ким Чен Ыну о примете, согласно которой "у нас положено за оружие деньги платить", и передал за полученную саблю монету в футляре.

До того Ким Чен Ын и Александр Лукашенко подписали договор о дружбе и сотрудничестве между КНДР и Республикой Беларусь. Высокий гость назвал это принципиально новым этапом отношений, напомнив, что зародившаяся еще в советские времена дружба между Минском и Пхеньяном никогда не прерывалась.

Между тем МИД России предупредил, что ситуацию на Корейском полуострове продолжают расшатывать США и Южная Корея. Военные учения Freedom Shield являются неприкрытой подготовкой к войне и никак не способствуют разрядке напряженность в регионе, подчеркнуло ведомство.