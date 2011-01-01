Приближенные Елизаветы II рассказали, какой принц Эндрю на самом деле: все говорят одно и то же

Бывшие работники королевского двора, включая офицера охраны и пресс-секретаря королевы Елизаветы II, рассказали, какой Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на самом деле. И их слова уже никого не удивили.

Несмотря на лишение титулов и почестей, сын Елизаветы II продолжает решительно отрицать обвинения, связанные с торговлей людьми и злоупотреблением служебным положением. Однако оценки его характера со стороны людей, работавших с ним напрямую, могут сыграть против Эндрю.

Бывший пресс-секретарь королевы Дики Арбитер, который более десяти лет отвечал за её публичный образ, в целом положительно отзывался о большинстве членов монаршей семьи. Он, например, называл Карла III "хорошим работодателем" и отмечал, что тот, будучи принцем Уэльским, часто работал до глубокой ночи. Также Арбитер с теплотой вспоминал принцессу Диану, которая даже организовала ему праздник по случаю 50-летия.

Однако, по его словам, сотрудники пресс-службы Букингемского дворца сегодня, вероятно, рады, что им больше не приходится иметь дело с Эндрю, которого он охарактеризовал как "высокомерного и избалованного".

Дай Дэвис, бывший руководитель подразделения королевской охраны, также отзывался о большинстве членов семьи положительно. Он вспоминал, что Карл III был вежливым, а Диану он "очень любил как человека". Но об Эндрю у него остались совсем другие впечатления.

Дэвис рассказал, как однажды Эндрю позвонил ему по вопросу безопасности и потребовал соединить его с начальством. Когда Дай объяснил, что именно он и есть старший по должности, принц, по его словам, проявил грубость. "Я счёл его грубым и невежественным", — заявил охранник.

Другой бывший сотрудник, Колин Бёрджесс, служивший экверри (личный помощник) у королевы-матери, вспоминал, что едва не сорвался, когда Эндрю в Кларенс-хаусе приказал ему упаковать какой-то предмет, резко указав: "Ты, заверни это!". По словам Бёрджесса, это выглядело крайне грубо и пренебрежительно.

Подобные оценки звучат не только от бывших сотрудников. В ходе парламентских дебатов министр торговли Крис Брайант назвал Эндрю "грубым, высокомерным и избалованным человеком", а лидер либеральных демократов Эд Дэйви заявил, что он "опозорил страну и королевскую семью".

Обсуждая вопрос о возможном исключении Эндрю из линии престолонаследия, депутат Люк Тейлор напомнил, что в 2011 году, когда появились фотографии Эндрю с Джеффри Эпштейном в Нью-Йорке, он был четвёртым в очереди на престол. "В тот момент он находился так близко к трону. Это отвратительно", — отметил он, добавив, что намерен добиваться разъяснений по поводу возможного законодательства для его исключения из линии наследования.