США раскрыли детали удара Ирана по "Аврааму Линкольну"

Авианосная ударная группа "Авраам Линкольн" продолжает выполнять ударные миссии в рамках операции "Эпическая ярость". Военно-морские силы США заявили об этом на своей странице в социальной сети X.

ВМС Корпуса стражей Исламской Республики ранее заявили об ударе крылатыми ракетами по одному из крупнейших американских кораблей. Иранские военные подчеркнули, что действия и передвижения "Авраама Линкольна" постоянно отслеживаются и военно-морской флот готовится нанести сокрушительный удар.

Американские военные, в свою очередь, сообщили, что 25 марта на борту авианосца, который находился в Аравийском море, получил ранение моряк ВМС США. Утверждается, что ранение не связано с боевыми действиями и не представляет угрозы для жизни.