Глава ЦБ запретила развивать экономику за счет карманов граждан

Власти не должны решать задачи экономического развития за счет граждан. Такое мнение высказала в четверг, 26 марта, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Как подчеркнула глава регулятора, "у нас есть ресурсы для развития, у нас вопрос стоит в том, чтобы эти ресурсы наиболее эффективно использовались".

Набиуллина предостерегла от позывов "сказать, что давайте мы широким жестом раздадим дешевые деньги", поскольку "это неминуемо приведет к росту инфляции", как было в 2024 году.

На эти грабли нельзя наступать, резюмировала председатель Центробанка, отметив, что "нельзя развиваться за счет карманов граждан" (цитаты по РИА Новости).

Ранее сообщалось, что ВВП России вырос на 1% в 2025 году. По словам главы государства Владимира Путина, замедление темпов роста ВВП было ожидаемым и даже рукотворным для снижения инфляции. При этом президент призвал ритмично исполнять меры из плана структурных изменений в российской экономике.

Также Владимир Путин заявил о необходимости вернуть экономику к устойчивому росту. Глава государства отмечал, что финансовая и хозяйственная система демонстрирует устойчивость, невзирая на объективные трудности. При этом для эффективной макроэкономической политики важно учитывать все значимые факторы и заранее реагировать на внешние риски, подчеркивал президент.