Путин: Последствия конфликта на Ближнем Востоке можно будет сравнить с коронавирусом

Владимир Путин 26 марта выступил на съезде РСПП.

Как отметил президент, уже звучат оценки, что последствия конфликта на Ближнем Востоке можно будет сравнить с коронавирусом. Может появиться соблазн получить конъюнктурные доходы и их проесть, но сейчас надо компаниям сохранять благоразумие, подчеркнул глава государства.

По словам российского лидера, страна должна укреплять собственный суверенитет, его значение сейчас уже ни у кого не вызывает сомнений. Без суверенитета защитить свои фундаментальные интересы во всех сферах невозможно.

Россия, продолжил Путин, особенно будет поддерживать развитие технологий в сфере ИИ, автономных систем и цифровых платформ. Поддержит и вложения бизнеса в модернизацию на основе отечественной технологической базы.

Государство продолжит снижать административные барьеры для бизнеса, в том числе за счет электронных сервисов, указал президент. Меняется смысл проверок бизнеса, добавил Путин. Если раньше контрольные органы искали нарушения, то теперь задача - предотвратить.

Кроме того, глава государства поручил снизить "бумажную нагрузку" на бюджетников, в том числе на врачей и педагогов.

Потрясения в торговой, инвестиционной сферах, в международных отношениях "происходят все чаще и чаще, становятся новой реальностью", заявил также Путин.

