Глава киевского режима начинает понимать, что получит получит гарантии безопасности США лишь после вывода украинских войск из Донбасса. Спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев оценил позицию Владимира Зеленского.

Украинский лидер ранее в интервью агентству Reuters объявил, что Вашингтон требует от Киева вывода войск из Донбасса. Взамен, добавил он, США предоставят гарантии безопасности. По словам Дмитриева, это понимание не может не радовать.

Спецпредставитель Путина подчеркнул, что российские дипломаты ведут активный диалог для поиска решения конфликта. Тем временем Владимир Зеленский в интервью изданию Le Monde в очередной раз заявил об отказе от вывода ВСУ с территорий Донбасса, передает ТАСС.