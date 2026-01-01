Призывники, которых будут отправлять в воинские части с 1 апреля, не попадут в зону проведения специальной военной операции. В этом заверил в четверг, 26 марта, председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

Политик напомнил, что "отправки действительно начнутся с 1 апреля и будут продолжаться до июля месяца, как всегда это было", хотя сам призыв на срочную службу в ВС России, в соответствии с недавними законодательными поправками, осуществляется круглогодично.

При этом "нигде никакие призывники служить не будут, если вы имеете в виду наши сложные точки", поэтому "можно успокоиться и по этому поводу даже не переживать", подчеркнул Картаполов. Он пообещал, что в скором времени "представители Главного оперативно-организационного управления Генерального штаба выступят и еще раз подробно все расскажут", сообщает "Интерфакс".

Российские власти уже не раз подчеркивали, что срочников не будут привлекать к выполнению задач спецоперации — ни малейшей необходимости в этом нет. Глава государства Владимир Путин рассказал, что "у нас по 50, по 60 тысяч ребят в месяц сами приходят" на призывные пункты в качестве добровольцев. При этом киевский режим отлавливает людей на улице, как собак.

Тем временем Минтруд решил актуализировать перечень профессий для прохождения альтернативной гражданской службы в 2026 году. Например, количество врачебных специализаций увеличилось более чем в три раза — добавлены конкретные профессии "травматолог-ортопед", "невролог", "офтальмолог" и другие. При этом количество организаций, в которых возможно пройти альтернативную службу, вырастет с 1 798 до 1 927.