Война на Ближнем Востоке: Вашингтон разрабатывает план "финального удара"?

На американских авиабазах в регионе фактически остался только летный персонал. Остальных, пишет New York Times, отправили на удаленку. Мол, так безопаснее. Ведь даже хваленная израильская система "Железный купол" с нагрузкой не справляется.

И дальше будет только хуже, констатирует издание Axios, ведь Вашингтон якобы разрабатывает варианты "сокрушительного финального удара". Среди предполагаемых целей – блокада или захват сразу нескольких иранских островов, в том числе главного нефтяного центра – Харк. Ну и, конечно, наземная операция. Тут уж без решения американских законодателей Трампу никак не обойтись.

Однако и другой стороне есть чем ответить. Например, блокадой Баб-эль-Мандебского пролива, который соединяет Красное море и Аденский залив. Через него идёт 12% мировой морской торговли. А страны Персидского залива вообще импортируют 80% продовольствия. Включая, например, зерно и медикаменты. И это вдобавок к уже существующим трудностям в проливе Ормузском.

Впрочем, для тех, кто не поддерживает агрессию против Тегерана, Ормузский пролив открыт. Речь о российских, индийских и китайских судах.

"Продолжение этой войны приведёт лишь к дальнейшим жертвам, ущербу и к обострению ситуации. Мы выступаем за примирение и диалог", - заявил Линь Цзянь, заместитель директора Департамента информации Министерства иностранных дел КНР.

Диалог этот, если верить министру иностранных дел Пакистана, между США и Ираном все же ведется, правда, в непрямой форме. Отсюда столь разные трактовки.

"У нас нет переговоров с американскими коллегами. Они начали передавать сообщения через наших друзей. Но это не переговоры. Это просто передача сообщений", - объяснил Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана.

Трамп блефует, уверены американские демократы. Не зря он, например, перенес запланированный визит в Китай. А ведь эта поездка долго и тщательно готовилась. Отыгрывается хозяин Белого дома на вчерашних союзниках. С такими друзьями и враги не нужны

"Может, Дональд Трамп не заметил, но данный военный конфликт не с Ираком, а с Ираном! Страной вдвое более населенной, чем Ирак, и с пятикратным влиянием на мировую экономику. Страной, у которой больше солдат регулярной армии, чем у Германии, Франции и Италии вместе взятых", - возмутился Педро Санчес, премьер-министр Испании.

"С нами не консультировались. Нас никто ни о чем не спрашивал. Это не наша война. Мы не хотим быть втянутыми в эту войну, чтобы все было предельно ясно", - добавил Борис Писториус, министр обороны Германии.

Продолжается рост цен на немецких заправках. И то ли еще будет при стоимости барреля нефти в 200 долларов. Прогноз вполне реалистичный, пишет "Блумберг". Видимо, вместе с европейцами не веря в скорое завершение конфликта.