Минфин: правила денежных переводов между физлицами не изменятся

Правила денежных переводов между физическими лицами с 1 апреля не претерпят каких-либо изменений. Об этом рассказали в четверг, 26 марта, в пресс-службе Министерства финансов России.

Ведомство дало разъяснения в связи с тем, что с 1 апреля начнут действовать обновленные правила перевода денежных средств — они не содержат концептуальных нововведений и не затрагивают операции по переводу денег между физлицами.

Минфин пояснил, что изменятся правила заполнения реквизитов для переводов в бюджетную систему, включая налоги, сборы, штрафы, а также для платежей на казначейские счета, сообщает РИА Новости.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили уточняла, что пресловутые изменения будут носить не концептуальный, а технический характер — их вводят для соответствия международным стандартам, но по сути для россиян практически ничего не изменится.

Тем временем президент России Владимир Путин своим указом установил новые запреты относительно вывоза наличных и золота в слитках из страны. Россиянам запретят с 1 апреля вывозить в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличные на сумму более 100 тысяч долларов кроме воздушных пунктов пропуска в некоторых международных аэропортах.