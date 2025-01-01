Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение запретить трансгендерам* (людям, чья гендерная идентичность не совпадает с полом, определенным при рождении) участвовать в соревнованиях среди женщин.

Как подчеркивается в пресс-релизе МОК, участвовать в соревнованиях среди женщин на Олимпийских играх или любых других мероприятиях под эгидой комитета вправе только биологические женщины — это определяется на основании теста на наличие гена SRY.

МОК уточнил, что этот подход, применяемый с Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года, направлен на обеспечение справедливости, безопасности и честности соревнований среди женщин, сообщает ТАСС.

Еще в ноябре 2025 года прошел слух, что МОК принял долгожданное решение запретить трансгендерам* соревноваться с женщинами. Источники связывали это со сменой руководителя: новый президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри обещала защитить права и интересы женщин-спортсменок. Однако тогда сообщения о запрете были опровергнуты.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что на разных соревнованиях и конкурсах в западных странах для победы "нужно что-то рассказать, показать, из жизни сексуальных меньшинств*, трансгендеров*, трансформаторов". Президент России подчеркивал, что "плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы, вот это ни к чему".

* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России