Появились новые данные о состоянии больного раком Евгения Алдонина: "У него постоянно операции, постоянно химиопроцедуры"

Бывший муж певицы Юлии Началовой, футболист Евгений Алдонин, серьезно болен. Больше года 46-летний футболист борется с раком поджелудочной железы.

Сейчас Алдонин находится в немецкой клинике. Спортсмен перенес операцию и несколько курсов химиотерапии. Друзья и коллеги Евгения начали сбор средств на дорогостоящее лечение. Сам футболист долгое время скрывал болезнь даже от самых близких и не хотел привлекать внимание общественности. Евгений специально избегал любых обсуждений его состояния, не желая привлекать к себе внимание. Характер и скромность не позволяли ему говорить о подобном даже близким.

Семья футболиста также хранит молчание о его лечении. О самочувствии Евгения известно мало. По последним данным, в Германии Алдонин под постоянным наблюдением медиков. Как рассказал близкий друг спортсмена Дмитрий Булыкин, настрой у Евгения положительный.

В лечении Алдонина сильно помогли собранные средства. Длительная госпитализация, всевозможные процедуры и препараты стоят очень дорого. "Помощь всегда нужна: много внеплановых манипуляций всяких, которые дорого стоят. Он все еще за границей лечится, в Германии", — отметил приятель Евгения.

По словам Булыкина, Алдонину пришлось перенести множество операций, но пока врачи опасаются давать точные прогнозы. "Думаю, в ближайшее время будет понятно, что делать дальше. У него постоянно операции, постоянно химиопроцедуры. Конечно, это сказывается и на организме, и на настроении. Но он держится бодрячком-бойцом, поэтому посмотрим. Скоро будет понятно, что как…" — поделился Дмитрий со "СтарХитом".