Глава "Ростелекома" констатировал "смерть" WhatsApp и "умирание" Telegram

Telegram по трафику в России "умирает" вслед за WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский в кулуарах съезда РСПП. Его слова приводит РБК.

Как отметил Осеевский, "трафик WhatsApp отсутствует вообще".

"Telegram умирает прямо сейчас. Быстрыми темпами растет трафик Max", - добавил глава "Ростелекома".

Ранее СМИ писали, что Telegram может быть полностью заблокирован в России в первых числах апреля. До этого в РКН отмечали, что мессенджер отказывается соблюдать российское законодательство.