Североатлантический альянс продолжает поставки киевскому режиму наиболее важных военных грузов. С таким заявлением выступил в четверг, 26 марта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

У нидерландского политика поинтересовались, действительно ли конфликт на Ближнем Востоке затмил ситуацию на Украине и западные партнеры перестали помогать киевскому режиму.

Рютте в ответ заверил, что "самое важное оборудование продолжает поступать на Украину". Он уточнил, что на программу PURL по закупкам у США вооружения для Украины в последние месяцы пришлось 95% поставок ракет для Patriot и 95% иных поставок для ПВО, сообщает "Интерфакс".

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник отмечал, что Запад при желании завершить конфликт на Украине мог бы сделать это за три месяца — достаточно прекратить накачивать киевский режим вооружениями, поскольку "на собственных возможностях Киев дольше не протянет".

Однако Запад не внемлет предупреждениям. Так, в феврале британский министр обороны Джон Хили пообещал Украине еще партию вооружений, основу которой составят ракеты. Лондон заявлял, что поставит украинским националистам тысячу многоцелевых ракет для противовоздушной обороны "Мартлет" (Lightweight Multirole Missile, LMM) и еще 1,2 тысячи обычных ракет для ПВО.