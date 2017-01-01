Вот почему Машу Баталову прятали от многочисленных сестер Ардовых: грозила смертельная опасность

Мария Баталова осталось сиротой. Отца она потеряла в 2017 году, а 6 февраля этого года похоронила мать. Многие заволновались, что теперь прикованная к инвалидному креслу дочь знаменитостей осталась совсем одна.

Но на самом деле у дочери Гитаны Леонтенко есть сестры. Это Надежда — старшая дочь Алексея Баталова, и двоюродные сестры Ардовы. Ходили слухи, что первая наследница актера на него в обиде и не общается с Марией, но это оказалось ложью. Сестры часто видятся и поддерживают друг друга.

Теперь выяснилось, что и с Ардовыми нет никаких конфликтов. Но с детьми дяди, Бориса Ардова, Маша и правда не контактирует. От четырех браков у брата Баталова появились на свет семеро дочерей. Все они пришли на шоу Дмитрия Борисова и заявили, что с удовольствием бы познакомились с Марией. Все 58 лет Машу и близко не подпускали к двоюродным сестрам и на то была причина.

"С Машей всю жизнь рядом была мама Гитаны Аркадьевны, которая с ней занималась и заставляла делать все, чтобы лечиться. Именно она прошла все санатории, возила ее по докторам, буквально жила ее интереснами. Она была героическая бабушка и Машка ее очень любила. Мы называли их старшая Гитана и младшая", — рассказала старшая дочь Баталова Надежда.

Как пояснила сестра Баталовой, много лет назад врачи сказали бабушке, что девочку нужно оберегать от общения с другими детьми, мол, любой контакт может привести к смерти Марии. Якобы при ее тяжелом диагнозе даже обычная болезнь, которую она могла подцепить от сестер, обернулась бы непоправимым.

"Это сказали бабушке, а она эту мысль внедрила в голову Гитане Аркадьевне. С этого все и началось", — объяснила Надежда.