В Госдуме объяснили, как армия будет защищать россиян за рубежом

Поправки в российское законодательство о задействовании ВС России для защиты сограждан за рубежом не означает, что "сразу полетят бомбардировщики или поплывут крейсеры". Об этом рассказал в четверг, 26 марта, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Парламентарий связал принятие указанных поправок с арестом в Польше по запросу Украины российского археолога Александра Бутягина — якобы он незаконно вел раскопки в Крыму. Киевский режим затребовал его экстрадицию — никто не сомневается в том, что ученому грозит опасность в случае отправки на Украину.

Картаполов отметил, что "ради таких и подобных случаев необходим этот законопроект". Депутат также отметил, что "само наличие такого законопроекта, оно уже будет являться очень серьезным сдерживающим фактором для тех, у кого подобные мыслишки еще бродят в головах".

Впрочем, у российской армии "достаточно сил, средств и возможностей, чтобы выполнить задачу, не привлекая излишнего внимания, но выполнить гарантированно", цитирует главу оборонного комитета Госдумы "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с Бутягиным лишний раз демонстрирует, с кем в лице киевского режима наше государство имеет дело. У российского ученого "было по договоренности всегда с властями" — все раскопки официально согласовывались, но это не помешало киевскому режиму выдвинуть против археолога нелепые обвинения

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский обратился к польскому министру юстиции Вальдемару Журеку от имени научного сообщества музея и указал на то, что экстрадиция Бутягина на Украину может создать "чрезвычайно опасный прецедент преследования человека за его профессиональную деятельность".