США отменили еще часть санкций против Беларуси

Американские власти решили отменить санкции в отношении Министерства финансов Республики Беларусь и трех юридических лиц. Об этом объявило в четверг, 26 марта, Министерство финансов США.

Как уточнило ведомство, из-под действия рестрикций выводятся Белинвестбанк и Банк развития Беларуси, а также компания "Беларуськалий", сообщает ТАСС.

Этому предшествовало заявление руководителя белорусской дипмиссии при ЕС Сергея Панасюка о том, что "избыточное применение санкций вызывает особую озабоченность", поскольку они не действуют на практике и " становятся просто негуманным неизбирательным карательным инструментом Брюсселя в отношении неугодных стран".

Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что если государства, пострадавшие от санкционной политики коллективного Запада, объединятся, они смогут дать ощутимый ответ авторам рестрикций. Политик подчеркивал, что под прямыми санкциями оказалось около 50 стран мира, а вторичный эффект затронул еще больше государств.

До того президент Беларуси иронично отреагировал на санкции Эстонии — власти прибалтийского государства решили запретить Александру Лукашенко въезд на свою территорию. Белорусский лидер в ответ заявил, что не понимает, как ему теперь жить дальше.