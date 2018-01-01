"Сожги меня, не хорони": вдова не выполнила последнюю волю Станислава Говорухина и погибла в пожаре

Станиславу Говорухину 29 марта могло бы исполниться 90 лет. Но сердце режиссера остановилось в 2018-м. Похоронили народного артиста России на Новодевичьем кладбище рядом с актерами Олегом Табаковым и Леонидом Броневым.

На церемонию прощания с режиссером пришли его близкие друзья, родственники и артисты, на панихиде присутствовал и президент России Владимир Путин, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин. Но, как выяснилось через несколько лет, сам Говорухин не хотел столь пышных похорон.

Бывший замгубернатора Архангельской области Александр Мирелли, который был соседом режиссера по даче, раскрыл его последнее желание. Перед смертью Говорухин оставил трогательное письмо жене, в котором написал: "Сожги меня, не хорони". Но Галина Борисовна волю мужа нарушила.

"Я даже представить не могла, что он может умереть. Думаю, я не увеличила список грехов перед ним, что не сожгла его, а по всем правилам похоронила", — рассказывала в одном из интервью сама вдова режиссера.

Галина Борисовна пыталась лечить мужа от тяжелого недуга. Возила его к врачам в Германию и Израиль. Но силы покидали Говорухина, уже перед самым уходом, когда ему необходимо было ехать в больницу, актер вдруг остановился и сказал жене: "Галя, отпусти меня, я ведь прожил замечательную жизнь". Через несколько дней после этого режиссер скончался.

"Я видел это письмо. Она несколько раз перечитывала его, плакала, доставала, когда мы приходили, читала при нас. Мы тоже плакали. Мы ведь потеряли очень большого и любимого человека", — сказал Мирелли в студии Андрея Малахова.

В 2022 году, через четыре года после смерти Говорухина, не стало и его вдовы. Галина Борисовна погибла в страшном пожаре. "Он просил, чтобы она его кремировала, а она этого не сделала, похоронила по христианским традициям… И после", — произнес на шоу Андрей Малахов.