Выяснилось, кто пригласил депутатов Госдумы в США

Депутаты Государственной думы отправились в США по приглашению члена Палаты представителей американского Конгресса Анны Паулины Луны. Об этом рассказали в четверг, 26 марта, в посольстве России в Вашингтоне.

В дипломатической миссии уточнили, что российские парламентарии совершают официальную поездку в Соединенные Штаты по приглашению коллеги, которая известна "своей активной поддержкой действующего американского президента".

В российской делегации, как сообщает ТАСС, рассказали, что уже начали переговоры с американскими конгрессменами — это представители и Республиканской, и Демократической партий.

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что в состав парламентской делегации вошли депутаты Борис Чернышов, Вячеслав Никонов и Светлана Журова. Слуцкий подчеркнул, что это "важная поездка", хотя питать чрезмерных надежд не стоит: "Сейчас просто, давайте считать, тестовая встреча. Друг друга увидеть, услышать, почувствовать. И дальше будем на этом наращивать субстантивные кирпичики" (цитата по Life).

При этом сам Леонид Слуцкий не смог присоединиться к коллегам, так как ему вновь было отказано в получении американской визы. Как напоминает "Российская газета", глава профильного комитета Госдумы не смог получить визу и прежде — в частности, его не пустили в Соединенные Штаты на последние три Генассамблеи ООН.