Трамп: Иран признал поражение и молит о мире, но мы не прекратим удары

Американские власти изначально полагали, что на операцию "Эпическая ярость" против Ирана потребуется от четырех до шести недель. Такое заявление сделал в четверг, 26 марта, президент США Дональд Трамп.

По словам политика, антииранская операция, начавшаяся 28 февраля, идет успешно: "На 26-й день мы значительно опережаем график". В числе достижений Соединенных Штатов Трамп назвал то, что у Ирана "больше нет флота, а были хорошие корабли".

Американский лидер заверил, что "иранский режим сам признает свое поражение" и умоляет о заключении мирного соглашения. Тем не менее, "мы просто продолжим делать то, что делаем". Если исламская республика не откажется от своих ядерных амбиций, "мы будем их худшим кошмаром, а пока продолжим беспрепятственно взрывать их" (цитаты по ТАСС).

При этом агентство Tasnim сообщает, что Иран через посредников передал ответ на американское предложение об урегулировании конфликта, состоящее из 15 пунктов. Собеседник агентства рассказал, что Тегеран выдвинул собственные условия, включая гарантии безопасности, компенсации и военные репарации.

Это совсем не похоже на заявленные Трампом мольбы о перемирии и признание поражения. Российский военный блогер Юрий Подоляка в своем блоге скептически оценил странные высказывания президента США о ходе операции против Ирана, назвав политика клоуном: "Мы его теряем… По-моему, болезнь явно прогрессирует".