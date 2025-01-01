"Убегать было бесполезно": найдены улики, свидетельствующие о том, что семью Усольцевых разорвали на кусочки

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой пропали 28 сентября 2025 года. Они отправились в однодневный поход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. До сих пор следы семьи не найдены.

Также не известно, что произошло с Усольцевыми. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Но теперь все чаще звучит мнение, что Усольцевых нет в живых. Один из знакомых семьи, Валентин Дегтерев, уверен, что на туристов напал медведь. Он нашел доказательства этой версии на опубликованном МЧС видео. Кадры были сделаны во время поиска исчезнувшей семьи, и на них Дегтярев заметил дерево со следами отметин от когтей животного.

"На одной из записей я увидел рядом дерево с ободранной корой. Кора ободрана высоко, что характерно для меток медведя, вставшего на задние лапы. Видимо, не обратили внимания, что дерево со следами от когтей медведя. Там же рядом, как мне кажется по кадрам, валяется то ли телефон, то ли фонарик", — утверждает Валентин.

Дегтярев уверяет, что туристы, которые были на базе, с которой ушли Усольцевы, говорили, что медведица с четырьмя медвежатами выходила к людям. "А когда начались поиски, оттуда убегали крупные медведи", — отметил друг семьи в беседе с RT.

Он считает, что Усольцевы шли через курумник, решили срезать, собаку, вероятно, несла Ирина, а дочь взял на руки Сергей. Их настигли звери и мгновенно растерзали на кусочки. "Напоролись на медведицу. Убегать от неё было бесполезно", — выдал свою версию Дегтерев.

Ранее Валентин рассмотрел на другой записи женское тело. Он направил запрос правоохранителям, указав координаты места, где было сделано видео. "Жду реакции от силовиков", — заявил друг Усольцевых.