Археолог Бутягин раскрыл условия содержания в польском СИЗО: "Очень тяжело..."

Российский археолог Александр Бутягин, арестованный в Польше по запросу украинских властей, признался, что в польском следственном изоляторе ему бывает очень тоскливо.

Близкие ученого делятся подробностями, которые узнают из переписки с Бутягиным. Он рассказал, что львиную долю времени проводит в камере — там содержат еще двух человек: "Я живу на верхней койке у окна, мне там нравится. Вижу над собой потолок, а не железный низ верхней койки".

Распорядок дня в польском СИЗО довольно строгий и монотонный: подъем — в шесть часо утра, затем завтрак, прогулка, обед, через несколько часов — ужин, а в 22:00 — отбой. Дважды в неделю есть возможность помыться: "Вода обычно как кипяток, не регулируется". С такой же периодичностью арестованным разрешают "поразмяться игрой в пинг-понг по одному часу". Прогулки — ежедневные, в любую погоду, продолжительностью по часу.

Александр Бутягин рассказал, что "кроме полного отсутствия связи с внешним миром, очень тяжело полное отсутствие событий". Иногда, признался ученый, "приходишь к выводу, что останешься здесь навсегда и что экстрадируют" (цитаты по РИА Новости).

Ранее возмущение действиями польских и украинских властей выразили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал правовым произволом арест ученого, подчеркнув, что российские дипломаты продолжат работать над защитой интересов соотечественника.

После случившегося с Бутягиным в России приняли поправки в законодательство, согласно которым российские Вооруженные силы можно будет привлекать к защите россиян за рубежом. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов предупредил, что у нашей армии "достаточно сил, средств и возможностей, чтобы выполнить задачу, не привлекая излишнего внимания, но выполнить гарантированно".