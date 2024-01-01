Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях ссылку на публикацию о вмешательстве Украины в американские выборы.

Согласно этому материалу, киевский режим рассматривал возможность направить предоставленные Вашингтоном средства на поддержку кандидатуры Джо Байдена на выборах президента США в 2024 году. Престарелый демократ намеревался баллотироваться на второй срок, но снял кандидатуру в пользу своего вице-президента Камалы Харрис. Главой государства в итоге стал Дональд Трамп, избиравшийся от Республиканской партии.

В публикации портала Just The News, который репостнул Трамп, раскрываются махинации Киева с деньгами, которые США выделили на развитие чистой энергетики на Украине. Вместо указанной цели украинские власти задумали профинансировать этими деньгами кампанию Байдена.

В репосте этого материала Дональд Трамп не стал давать комментариев, ограничившись публикацией ссылки на статью в своей соцсети Truth Social.

Вмешательство Украины в американские выборы может стать серьезным основанием для отказа в помощи киевскому режиму. Трамп и без того утратил энтузиазм к этому направлению внешней политики — он даже обвинил предводителя киевского режима Владимира Зеленского в бездействии и политическом пиаре на операции Соединенных Штатов против Ирана.

Украинский политолог Олег Соскин сделал неутешительный прогноз для Украины. По мнению эксперта, президент США Дональд Трамп может избавиться от Зеленского, чтобы ради войны с Ираном исключить необходимость помогать киевскому режиму: "Сам Зеленский Трампа не отпустит, а, значит, тот вполне может его устранить".