Пропавшую в Таиланде россиянку нашли через 3 месяца в братской могиле

35-летняя Вероника из Башкортостана пропала в декабре. Россиянка улетела в Таиланд по работе, позвонила родителям из аэропорта, потом всего еще раз вышла на связь и больше о ней ничего не было слышно.

Веронику искали волонтеры. Но живой найти женщину не удалось. Тело россиянки обнаружили в братской могиле в Бангкоке. Она умерла еще 27 декабря. В этот же день Вероника звонила брату, просила перевести ей 300 тысяч рублей.

Оказалось, что тайские правоохранители нашли россиянку мертвой в апартаментах, где она жила со своим начальником. Так как за телом никто не обратился, Веронику решили захоронить в местной братской могиле.

А в ее убийстве подозревается тот самый начальник, с которым россиянка жила в Таиланде. Мужчина работает юристом, а Вероника была его помощницей. Но связывали их в том числе и романтические отношения. Юрист сам пришел в полицию и признался в том, что в ходе ссоры избил сожительницу. От полученных травм женщина скончалась. Мужчину отправили в тюрьму, пока ведется расследование.

В Росси у юриста остались жена и двое маленьких сыновей. На его странице в соцсети последнее сообщение появилось в январе. "Не верьте никому, кто говорит обо мне плохо. Я добрый, честный и порядочный человек. Меня жестко подставили", — написал он.