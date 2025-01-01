Российских водителей предупредили о штрафе за неправильную резину

В России законодательно запрещено в летний период ездить на шипованной резине. Об этом напомнил в четверг, 26 марта, юрист Даниил Базылев.

По словам эксперта, которые приводит агентство "Прайм", установка и эксплуатация шипованной резины на автомобилях запрещена с июня по август. Нарушение этого требования квалифицируется по части 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях и влечет штраф в размере 500 рублей.

Аналогичным образом в зимний период — декабрь, январь, февраль — запрещено ездить на летних шинах, подчеркнул Базылев.

Автоюрист Екатерина Соловьева, в свою очередь, напомнила, что по общепринятой технической рекомендации переобувать автомобиль с зимней резины на летнюю следует, когда среднесуточная температура стабильно держится на уровне не ниже плюс семи-восьми градусов хотя бы неделю. Эксперт посоветовала всем водителям отнестись к этим рекомендациям с особой ответственностью.

Между тем россиян предупредили, что сезонные шиномонтажные услуги весной 2026 года подорожают на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Представители отрасли связали это с инфляцией, дефицитом кадров и увеличением расходов на персонал и оборудование.