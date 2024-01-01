Путин и Собянин дали старт строительству национального центра "Россия". Как это было

Проект Национального центра "Россия" - без преувеличения сенсационный. Решение о его создании было принято в 2024 году, когда подвели итоги выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Тогда рассчитывали, что ее посетит около 10 миллионов человек. Но интерес к тому, как и чем живут люди в разных уголках нашей страны, оказался куда более масштабным. В итоге выставку посетили свыше 18 миллионов человек.

Выставка переехала в Экспоцентр - и внимание к ней только растет.

"Вот мы полтора года уже проработали. Мы находимся в этом здании. Пусть оно временное. Но за это время у нас прошло уже более 900 мероприятий. Они все очень разные, но все отвечают цели создания национального центра "Россия", чтобы демонстрировать здесь достижения нашей великой страны и рассказывать о людях, причастных к этим достижениям", - говорит Наталья Виртуозова, генеральный директор Национального центра "Россия".

Новый комплекс возведут на территории "Экспоцентра", который уже устарел и не соответствует современным требованиям. В новом здании будет не только выставочное пространство, но еще кинотеатр, гастрономические ряды с национальной кухней и универмаг.

"Выполняя поручение, мы послушали коллег, что они хотят сделать. Это одно из самых сложных сооружений в нашей стране. С чем это можно сравнить? Тут 200 тысяч квадратных метров площадей. Это практически в 3 раза больше, чем Кремлевский дворец, который мы все хорошо знаем. А количество одномоментно находящихся людей - в два раза больше, чем в КДЦ", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Прежде всего - это вызов для строителей. Огромное здание предстоит возвести в максимально сложных условиях. Вокруг - сплошные препятствия. Но все решаемые.

В период строительства здесь будет находиться около 4 тысяч человек, около тысячи единиц строительной техники. Одно из самых сложных решений, которое нам придется принимать, это, собственно, фундамент. Внизу идут три линии метро, это шесть тоннелей. Нам надо создать такую плиту, которая бы не давила на эти тоннели и обеспечивала безопасность. Это первое. Второе. Работы должны проводиться только тогда, когда линии не работают. А это всего два с половиной часа", - продолжает Собянин.

То есть ночью. Между последним и первым поездами подземки. Еще один вызов - водонасыщенный грунт. Ведь рядом - Москва-река. Над этой задачей работают два ведущих геологических института, чтобы все было безопасно. Каждый шаг под контролем информационного моделирования.

"Это означает, что здание строится не только за нашей спиной на строительной площадке. Но и в виде цифрового двойника. Что позволяет обеспечить качество. Скорость, оперативность внесения изменений и в строительные решения, и в проект", - указал Иван Дердюк, заместитель начальника управления гражданских объектов ООО "Институт "Мосинжпроект".

Будущее здание Национального центра "Россия" выглядит максимально современно. Это не просто крыша, а мультимедийная кровля. То есть такой гигантский экран, на котором можно демонстрировать видео. Например, в дни национальных праздников - российский флаг.

В форму крыши заложен и глубокий смысл. Она олицетворяет летящий покров и бескрайние снежные просторы. Но чтобы создать такую с виду воздушную часть фасада, тоже предстоят серьезные работы.

"Необходимо создать модель будущего здания и провести аэродинамические испытания в аэродинамической трубе. Есть вопрос и со снеговой нагрузкой. И для этого будет создана специальная система снегоплавления и плавления наледи", - рассказал Владимир Ефимов, заместител мэра по вопросам градостроительной политики.

Сама стройка тоже по самому последнему слову техники. 11 кранов, которые будут здесь работать, - дистанционные. Такие задействованы и на строительной площадке Склифа. Оператор управляет грузами с помощью джойстиков и мониторов. Владимиру Путину предложили посмотреть, как это происходит. Для этого он дал команду началу строительства. Оператор крана, который находился в нескольких шагах от президента, виртуозно заложил первый куб бетона в будущее здание национального центра.

Часть здания, в котором сейчас открыта выставка "Путешествие по России", будет существовать до окончания строительства. А потом на его месте разобьют ландшафтный парк. Здесь будет крытое уличное пространство с амфитеатрами под большим навесом. В теплое время - для разных мероприятий. А зимой заработает каток.

Такой масштабный проект - символ не только технологических достижений России. Но и вызов времени, о котором президент сегодня здесь же - на площадке Национального центра - говорил, выступая перед участниками пленарного заседания 35-го съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Чтобы ответить на вызов времени, Россия должна быть сильной, мы с вами с глазу на глаз постоянно об этом говорим. И едины в понимании своих национальных интересов, в решении текущих задач, которые стоят перед нами, в достижении стратегических целей развития. Несмотря на объективные трудности и искусственные ограничения, введенные против нашей страны, нам удается сохранять макроэкономическую стабильность, добиваться устойчивой и предсказуемой динамики инфляции и безработицы. Вместе с деловым, предпринимательским сообществом мы работаем над обеспечением экономического роста и решением социальных задач. Пользуясь случаем хочу поблагодарить членов РСПП, коллективы ваших компаний и предприятий за весомый, каждодневный вклад в укрепление потенциала России, за содействие в развитии регионов. И конечно, за поддержку наших ребят, наших героев, участников специальной военной операции и членов их семей. Я знаю, что многие из вас этим занимаются и держат этот вопрос на постоянном контроле. Спасибо вам большое за вклад в экономическое возрождение Донбасса и Новороссии", - сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, нужно повышать конкурентоспособность российской экономики, делать более сильными позиции отечественных компаний как на внешнем, так и на внутреннем рынке.

"Для этого необходимо укреплять собственный суверенитет. Думаю, теперь уже ни у кого нет сомнения, что значит в современном мире суверенитет, чего он стоит и какие последствия возникают у тех стран, которые от этого суверенитета добровольно когда-то отказались, полагая, что так будет спокойнее, так будет дешевле жить и можно будет создать лучшие условия для развития, развития экономики, да и социалки в том числе. Нет, мир устроен иначе: без суверенитета защитить свои фундаментальные интересы невозможно. Причем это касается всех направлений, включая развитие транспортной, логистической, финансовой инфраструктуры. Национальные проекты с соответствующими задачами, как вы знаете, мы запустили", - заявил Путин.

Запустили не только национальные проекты. Идея Национального центра "Россия" уже вышла за пределы Москвы, филиалы открываются в регионах. Действуют во Владивостоке, Красноярске и Ханты-Мансийске. В этом году в планах - Рязань и Севастополь.