Россия и Казахстан уже реализовали более 120 крупных проектов

Вопросы внешней торговли государств- членов ЕАЭС и реализация инициативы по развитию искусственного интеллекта - такие темы в центре внимания глав правительств Евразийского межправсовета, который сегодня открылся в Казахстане.
В работе принимает участие российский премьер Михаил Мишустин. Делегации в узком составе встречаются в Шымкенте. Уже 27 марта - расширенный формат. В повестке - вопросы наращивания интеграционного взаимодействия в рамках ЕАЭС, совершенствование таможенного администрирования, а также защита прав потребителей в странах "пятерки".
Еще один важный вопрос - финансирование из бюджета ЕАЭС на реализацию совместных проектов в агропромышленном комплексе.
Ранее состоялись переговоры Михаила Мишустина с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Было отмечено - Россия и Казахстан реализовали более 120 крупных проектов. Серьезный импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства придаст встреча на высшем уровне, которая состоится в ближайшее время.
"Пользуясь случаем, позвольте передать вам наилучшие пожелания от президента России. Мы готовимся к его визиту к вам в мае месяце. И правительство делает все для того, чтобы этот визит, как и предыдущие, был успешным", - сказал Мишустин.
"Россия является основным нашим торгово-экономическим и инвестиционным партнером. И мы этому, конечно же, рады. Объем торговли уверенно приближается к 30 миллиардам долларов – можно сказать, что это уникальные результаты", - отметил Токаев.