Россия и Казахстан уже реализовали более 120 крупных проектов

Вопросы внешней торговли государств- членов ЕАЭС и реализация инициативы по развитию искусственного интеллекта - такие темы в центре внимания глав правительств Евразийского межправсовета, который сегодня открылся в Казахстане.

В работе принимает участие российский премьер Михаил Мишустин. Делегации в узком составе встречаются в Шымкенте. Уже 27 марта - расширенный формат. В повестке - вопросы наращивания интеграционного взаимодействия в рамках ЕАЭС, совершенствование таможенного администрирования, а также защита прав потребителей в странах "пятерки".

Еще один важный вопрос - финансирование из бюджета ЕАЭС на реализацию совместных проектов в агропромышленном комплексе.

Ранее состоялись переговоры Михаила Мишустина с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Было отмечено - Россия и Казахстан реализовали более 120 крупных проектов. Серьезный импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства придаст встреча на высшем уровне, которая состоится в ближайшее время.