Предводитель киевского режима Владимир Зеленский в четверг, 26 марта, прибыл в Саудовскую Аравию. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

По словам утратившего легитимность президента Украины, у него "назначены важные встречи". Однако уточнять, с кем и по каким поводам планируются пресловутые встречи, Зеленский не стал, хотя и позитивно высказался в адрес всех, кто готов "работать вместе с ним ради безопасности".

Этому предшествовало заявление главы киевского режима о том, что Соединенные Штаты просили Украину о помощи в конфликте на Ближнем Востоке. Как утверждал Зеленский в интервью Le Monde, американцы обратились к киевскому режиму с запросом относительно защиты своих баз от иранских атак.

Президент США Дональд Трамп, однако, подчеркивал, что американцы справляются с проведением военной операции против Ирана и не нуждаются в посторонней помощи, тем более что мы "знаем о дронах больше, чем кто-либо".