Бывший танцор Булановой раскрыл правду о своем увольнении: молчал полгода

Скандал вокруг энергосберегающих танцоров Татьяны Булановой разразился в прошлом году. Все закончилось увольнением коллектива. Сейчас певица гастролирует с новыми хореографами, а прежние никак не могут отпустить обиды.

Бывший сотрудник балета Булановой Дмитрий Берегуля в новом интервью раскрыл всю правду о произошедшем. По словам танцора, в июне прошлого года он сообщил певице, что плохо себя чувствует, у хореографа были проблемы со спиной. Дмитрий был вынужден отказаться от осеннего тура, который состоял из 35 выступлений.

"Много городов, ежедневные выступление, переезды. Я реально понимал, что не вывожу. Мы и так полтора года проработали в таком графике. Я целый месяц вынашивал это решение. И это все случилось до всей этой шумихи с трендом "Один день". Я реально понимал, что мне нужен перерыв", — начал своей рассказ Берегуля.

Артистка жалобы выслушала и поступила некрасиво, как считает Дмитрий. Несмотря на 25-летнее сотрудничество, Буланова сняла танцора и со всех летних концертов. "Я так понял, они решили меня наказать и проучить. Здесь имела место личная обида и нежелание понять меня. Я понимал, что меня уволят. Я себе отдавал отчет, когда принимал это решение. Я не обижен", — заявил хореограф.

Берегуля подчеркнул, что благодарен Татьяне Булановой за многолетнюю работу. Мол, обиды и зла на нее не держит. С танцами Дмитрий пока завязал. Он теперь работает ведущим мероприятий.