МВД: рост спроса на загранпаспорта не означает желание россиян эмигрировать

Увеличение количества запросов на получение загранпаспорта в России связано не с ростом интереса жителей страны к эмиграции. Об этом заявили в четверг, 26 марта, в пресс-центре Министерства внутренних дел.

Как подчеркнуло ведомство, комментируя информацию о появлении сложностей у ряда граждан при получении загранпаспортов, речь идет преимущественно об обращениях в подразделения по вопросам миграции крупных городов.

Однако связывать это с якобы возросшим стремлением россиян эмигрировать нельзя — такие утверждения голословны и не имеют оснований. В мегаполисах оформление загранпаспортов было и остается одной из самых востребованных госуслуг, причем основной массив обращений граждан традиционно начинается в предотпускной сезон — в марте, сообщает АГН "Москва".

Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех паспортов. Этому предшествовала взаимная отмена виз между Россией и Китаем.

Между тем в России предложили создать единый гарантийный фонд за счет взносов граждан, выезжающих за рубеж. По мнению президента Российского союза туриндустрии Ильи Уманского, собранные таким способом деньги можно использовать для вывоза застрявших за рубежом сограждан: "По копеечке с каждого туриста".