Президент Ирана по-русски поблагодарил Путина и Россию в американской соцсети

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском языке выразил благодарность народу России и ее властям за помощь и поддержку в конфликте, охватившем Ближний Восток из-за агрессии США и Израиля.

Как написал политик в социальной сети Х, "сообщения президента Путина и поддержка российского народа вдохновляют нас в этой войне". От имени народа Ирана Пезешкиан поблагодарил правительство и народ России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал уклончивый ответ на вопрос о том, выступает ли наша страна посредником в конфликте между США и Ираном.

Москва также не подтверждала сообщения СМИ о том, что оказывает Тегерану военную поддержку, хотя МИД Ирана отмечал, что Россия и Китая оказывают исламской республике помощь в условиях военной операции США и Израиля.

При этом спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил, что Россия опровергла предположения о передаче Ирану разведданных. Как уточнил чиновник, указанный вопрос затрагивали во время недавнего телефонного разговора президенты России и США, причем "россияне сказали, что развединформацией не делятся".